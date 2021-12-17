17 Декабря 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

ХМАО пошёл в число регионов-лидеров по качеству жизни

По данным рейтинга качества жизни в регионах России Агентства стратегических инициатив, лидерами стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В первую десятку рейтинга вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область", - сказала глава АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

В рейтинге оцениваются 10 направлений: медицина, образование, жильё и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела.

Теги: Югра, рейтинг



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