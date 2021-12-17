Банк России поднял ключевую ставку до 8,5%

Совет директоров Банка России, как и ожидалось, на последнем в 2021 году заседании снова принял решение поднять ключевую ставку. Она увеличилась сразу на 1% - до 8,5%. В последний раз на этом уровне ставка фиксировалась осенью 2017-го года.

"Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - объясняют решение о повышении ставки в Банке России.

Регулятор "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", если ситуация будет развиваться по базовому сценарию ЦБ.

"Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - говорится в пресс-релизе Банка России.