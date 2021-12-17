17 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области у членов ОПГ изъяли почти 150 кг героина

В Челябинской области задержали членов этнической преступной группы, организовавших канал сбыта героина в особо крупном размере. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД Росии.

Было изъято почти 150 кг героина.

По предварительным данным, злоумышленники реализовывали наркотики посредством тайников-закладок.

Сначала были задержаны в Челябинске два уроженца государства ближнего зарубежья. У них было изъято более 300 граммов героина. Как считает следствие, они выполняли роли так называемых кладовщиков и забирали крупные партии товара из тайников в лесных массивах пригорода для последующего сбыта через сеть закладчиков.

В дальнейшем в Самарской области при перевозке наркотических веществ в Челябинск был задержан предполагаемый межрегиональный курьер. В обшивке салона автомобиля нашли около 10 кг героина. В его частном доме обнаружили тайники с героином общей массой более 141 кг. В этом же доме задержан еще один предполагаемый участник группы.

Сейчас задержанные заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Теги: ОПГ, наркотики, героин, уголовное дело,



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