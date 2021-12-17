В Магнитогорске директора сельхозпредприятия приговорили к условному сроку за хищение 1,5 млн рублей

В Магнитогорске директор сельскохозяйственного предприятия Шаянова приговорен к 3 годам лишения свободы условно за хищение денежных средств под видом субсидий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый в период 2017-2020 гг. с целью получения субсидий предоставлял в министерство сельского хозяйства области заведомо ложные и недостоверные сведения о фактически понесенных затратах, умышленно завышая размеры затрат.

В результате он получил более 1,5 млн рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Теперь осужденный должен возместить ущерб.