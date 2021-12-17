Трудовые подвиги работников тюменского АПК отметили наградами

В Тюменской области чествовали победителей соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2021 года. Из рук заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова награды получали главы районов-победителей и гости — руководители сельскохозяйственных предприятий. На виртуальный пьедестал поднялись работники самых разнообразных сельскохозяйственных профессий, среди которых комбайнеры, механизаторы, операторы машинного доения, работники на выращивании овощных культур и многие другие, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

По итогу соревнований Исетскому муниципальному району, достигшему наивысших показателей среди районов трех сельскохозяйственных зон, будет передано переходящее знамя губернатора Тюменской области. Также район стал победителем в первой сельскохозяйственной зоне среди муниципальных районов, городских округов. Второе и третье места в данной номинации заняли соответственно Заводоуковский городской округ и Тюменский муниципальный район. Во второй сельскохозяйственной зоне места распределились следующим образом: 1 место — Казанский муниципальный район, 2 место — Вагайский муниципальный район и 3 место — Голышмановский городской округ. А третья сельскохозяйственная зона порадовала сразу четырьмя победителями. 1 место здесь заняли Бердюжский и Аромашевский муниципальные районы. Серебро у Абатского муниципального района, а бронзу получил Уватский муниципальный район.

И, конечно, были названы отличившиеся в этом году организации молочной и мясной специализаций, сельскохозяйственные кооперативы. Всего по итогам соревнований вручено более ста наград.

Личный вклад каждого в развитие агропромышленного комплекса на торжественной церемонии отметил Владимир Чейметов: "От всей души поздравляю всех с праздником! А тружеников сельского хозяйства отдельно благодарю за труд, за упорство, за мужество. Спасибо, что не опускаете руки, ставите амбициозные цели и самое главное всегда их достигаете!".