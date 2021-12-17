Тюменцы стали реже погибать и калечиться в ДТП, - Сарычев

Активизировать работу по профилактике нарушений правил дорожного движения поручил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на очередном онлайн-заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

За 10 месяцев 2021 года в Тюменской области погибли в дорожно-транспортных происшествиях 145 человек, ранения получили 3 тысячи 634 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество погибших уменьшилось на 12,6%, а число раненых сократилось на 5%, отметил вице-губернатор.

О мерах, принимаемых для снижения аварийности на автомагистралях в зимнее время, доложили представители дорожных организаций.

"По данным на 10 декабря 2021 года, для содержания автодорог регионального и межмуниципального значения в зимний период используется 652 единицы дорожно-строительной и специальной техники. Заготовлено более 85 тысяч тонн противогололедных материалов", – сообщил начальник регионального управления автомобильных дорог Андрей Ковалев.

Еще 199 единиц дорожно-строительной и специальной техники подготовлено для зимнего содержания федеральных автодорог, отметил руководитель филиала "Уралуправтодора" в Тюмени Виталий Никифоров. Это сто процентов от расчетной потребности. Обстановку на региональных и федеральных автотрассах круглосуточно контролируют дежурно-диспетчерские службы дорожных предприятий.

Значительная роль в снижении смертности и тяжкого травматизма при дорожно-транспортных происшествиях принадлежит действующим в регионе спасательным службам МЧС России. С начала 2021 года при ликвидации последствий ДТП ими спасено 57 человек. По сравнению с 2020 годом среднее время прибытия спасателей уменьшилось по сравнению с прошлым годом до 7 минут, доложил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Тюменской области Алексей Катков.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи при ДТП со временем доезда до больного менее 20 минут за 10 месяцев 2021 года составила 96,4%, сообщила заместитель директора областного департамента здравоохранения Татьяна Новикова.

Подводя итоги заседания, Сергей Сарычев подчеркнул, что первоочередная задача всех участников реализации региональной программы повышения безопасности дорожного движения – сохранение жизней и здоровья людей.

"Для этого в первую очередь необходима активная и эффективная профилактическая, в том числе разъяснительная работа, которую можно проводить только на основе четкого межведомственного взаимодействия", – подчеркнул вице-губернатор.