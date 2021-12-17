Пятеро тюменцев поедут в Китай в составе российской сборной WorldSkills

Тюменцы вошли в расширенный состав сборной России WorldSkills. Утвержден состав команды, которая будет представлять нашу страну на 46-м Международном чемпионате WORLDSKILLS в Китае.

Сразу пять представителей Тюменской области стали членами сборной:

- Виктор Лукьяненко, компетенция "Кирпичная кладка";

- Елизавета Подворко, компетенция "Кондитерское дело";

- Данила Кулаков, компетенция "Сетевое и системное администрирование";

- Алексей Малюгин, компетенция "3D моделирование для компьютерных игр";

- Богдан Ивакин, компетенция "Облачные технологии".

Проведение чемпионата запланировано на 12-17 октября 2022 года в г.Шанхай. До мирового первенства остается меньше года, поэтому подготовка участников набирает обороты. Каждый месяц в течение 2-3 недель конкурсанты по компетенции "Кондитерское дело" оттачивают свои навыки на площадке в Чебоксарах. За время тренировочных сборов ребята ежедневно под руководством международного эксперта и тренера совершенствуют свои профессиональные умения. Такой же напряженный график и у других конкурсантов чемпионата.

Чтобы продемонстрировать свое профессиональное мастерство шестьдесят стран мира заявили свыше 1400 конкурсантов. Несмотря на большую конкуренцию, делегация национальной сборной России будет бороться за самые высокие позиции.