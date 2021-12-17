Камчатскому экс-депутату Редькину в деле об убийстве добавили обвинение в браконьерстве

Бывшему депутату заксобрания Камчатского края, миллиардеру из списка Forbes Игорю Редькину, который признался в случайном убийстве человека, предъявили еще одно обвинение - в браконьерстве.

Напомним, Редькина, помещенного под домашний арест, подозревают в убийстве 30-летнего жителя поселка Озерновский, причем СКР считает, что убийство было умышленным. Но при этом "следствие проверяет и версию обвиняемого об убийстве по неосторожности".

Как сообщили в СУ СКР по Камчатке, незадолго до трагического инцидента 2 августа экс-депутат застрелил медведя в месте, не предназначенном для охоты.

После этого он поднялся на возвышенность в районе свалки поселка Озерновского Усть-Большерецкого района, где через люк машины с помощью тепловизионного прицела нашел цель для поражения. Редькин допускал, что может быть человек, но, несмотря на это, он три раза выстрелил по цели, заявили в СК.

Ранее Редькин сам сообщил о том, что, возможно, стал убийцей: он якобы узнал о медведе, объявившемся на местной свалке, и пошел отпугнуть зверя, а потом услышал в новостях о погибшем в этом месте мужчине.