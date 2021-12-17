Камчатскому экс-депутату Редькину в деле об убийстве добавили обвинение в браконьерстве

17 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Дальневосточный ФО В России
ружье охота выстрел (2010) | Фото: www.odk.kz

Камчатскому экс-депутату Редькину в деле об убийстве добавили обвинение в браконьерстве

Бывшему депутату заксобрания Камчатского края, миллиардеру из списка Forbes Игорю Редькину, который признался в случайном убийстве человека, предъявили еще одно обвинение - в браконьерстве.

Напомним, Редькина, помещенного под домашний арест, подозревают в убийстве 30-летнего жителя поселка Озерновский, причем СКР считает, что убийство было умышленным. Но при этом "следствие проверяет и версию обвиняемого об убийстве по неосторожности".

Как сообщили в СУ СКР по Камчатке, незадолго до трагического инцидента 2 августа экс-депутат застрелил медведя в месте, не предназначенном для охоты.

После этого он поднялся на возвышенность в районе свалки поселка Озерновского Усть-Большерецкого района, где через люк машины с помощью тепловизионного прицела нашел цель для поражения. Редькин допускал, что может быть человек, но, несмотря на это, он три раза выстрелил по цели, заявили в СК.

Ранее Редькин сам сообщил о том, что, возможно, стал убийцей: он якобы узнал о медведе, объявившемся на местной свалке, и пошел отпугнуть зверя, а потом услышал в новостях о погибшем в этом месте мужчине.

Теги: игорь редькин, браконьерство, убийство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.08.2021 13:32 Мск СКР предъявил камчатскому депутату Редькину обвинение в убийстве
Ранее 11.08.2021 09:10 Мск Депутата-миллиардера Редькина отправили под домашний арест по делу об убийстве
Ранее 10.08.2021 11:50 Мск СК задержал камчатского депутата после признания в причастности к убийству
Ранее 10.08.2021 10:01 Мск На Камчатке депутат-миллиардер признался в непреднамеренном убийстве


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8519

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети