На заводе Роскосмоса в Миассе введена процедура наблюдения из-за долга в 2,4 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление "Миасского машиностроительного завода" о банкротстве. На предприятии введена процедура наблюдения до 15 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

Временным управляющим завода назначен член Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих Анатолий Селищев.

Напомним, в феврале "Миасский машиностроительный завод" подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составила 2 млрд 381 млн руб. Это задолженность предприятия перед "Россельхозбанком".

"Задолженность возникла по причине недостаточности денежных средств для полного удовлетворения денежных требований кредиторов… Должник меры по погашению задолженности не предпринимает", - говорится в определении суда.

В суде "Россельхозбанк" просил признать завод банкротом. Сам должник в судебном заседании существенных возражений не представил.

Стоит отметить, что АО "Миасский машиностроительный завод" входит в госкорпорацию "Роскосмос". Предприятие специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота России, а также на выпуске продукции гражданского пользования.