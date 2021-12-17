17 Декабря 2021
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Экономика Челябинская область
арбитражный суд Челябинской области (2014) | Фото: Накануне.RU

На заводе Роскосмоса в Миассе введена процедура наблюдения из-за долга в 2,4 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление "Миасского машиностроительного завода" о банкротстве. На предприятии введена процедура наблюдения до 15 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

Временным управляющим завода назначен член Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих Анатолий Селищев.

Напомним, в феврале "Миасский машиностроительный завод" подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составила 2 млрд 381 млн руб. Это задолженность предприятия перед "Россельхозбанком".

"Задолженность возникла по причине недостаточности денежных средств для полного удовлетворения денежных требований кредиторов… Должник меры по погашению задолженности не предпринимает", - говорится в определении суда.

В суде "Россельхозбанк" просил признать завод банкротом. Сам должник в судебном заседании существенных возражений не представил.

Стоит отметить, что АО "Миасский машиностроительный завод" входит в госкорпорацию "Роскосмос". Предприятие специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота России, а также на выпуске продукции гражданского пользования.

Теги: Миасский машиностроительный завод, Роскосмос, банкротство, суд, долг,



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