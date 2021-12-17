17 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
ММК (2018) | Фото:Накануне.RU

ММК оштрафовали за нарушения в работе новой аглофабрики

Магнитогорский металлургический комбинат оштрафовали на 120 тысяч рублей за нарушения при эксплуатации новой аглофабрики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Аглофабрика работает с 1 марта 2021 года без разрешения на ввод в эксплуатацию.

"Юридическим лицом не обеспечена актуализация учетных сведений в отношении объекта негативного воздействия на окружающую среду в связи с эксплуатацией новой аглофабрики, не разработана программа производственного экологического контроля с учетом строительства указанного объекта", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, не разработан и не согласован план мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в воздух для аглофабрики. На территории допущено складирование на почве 25 кв.м. отходов производства: отработанных рукавных фильтров, полиэтиленовых мешков, пыли известняка.

Директору ММК внесено представление с требованием устранить нарушения. Территорию очистили от отходов, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Предприятие привлекли к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при эксплуатации объекта и несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления.

Административное дело за эксплуатацию аглофабрики без разрешения на ввод рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области.

Теги: ММК, аглофабрика, штраф,



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