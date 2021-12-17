17 Декабря 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернаторы "тюменской матрёшки" стали лидерами блогосферы

"Медиалогия" опубликовала рейтинг ТОП-20 самых цитируемых в ноябре 2021 г. губернаторов-блогеров. В него вошли губернаторы регионов "тюменской матрёшки", передаёт корреспондент Накануне.RU.

12 место с индексом цитируемости в 102,4 заняла глава ХМАО Наталья Комарова, которая во "ВКонтакте" сообщила, что в Югре откроют первую школу креативных индустрий. 18 место с индексом в 69,7 занял губернатор Тюменской области Александр Моор, рассказавший в Instagram, что тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга.

20-е место с индексом в 58,6 занимает глава Ямала Дмитрий Артюхов. Он опубликовал на своей странице "ВКонтакте" информацию про первую беспилотную доставку "Почты России" в ЯНАО.

Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: Накануне.RU

Теги: Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов



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