Прокуратура нашла тараканов в детском отделении "Алапаевской горбольницы"

После публикации в СМИ о наличие тараканов в детском соматическом отделении "Алапаевская городская больница", свою проверку организовала и городская прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, информация нашла подтверждение. К проверке также были привлечены сотрудники регионального отделения Роспотребнадзора.

"В ходе проверочных мероприятий доводы публикации СМИ подтвердились, установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В связи с выявленными нарушениями прокуратура в адрес главного врача больницы внесла представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, по результатам рассмотрения которого помощник врача-эпидемиолога привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора", - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, в отношении больницы и должностного лица учреждения возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к общественным помещениям, зданиям). Штрафы составили 10 тыс. и 500 рублей соответственно. В здании было проведена внеплановая дезинфекция, а также внесены изменения и дополнения в техническое задание к контракту на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий на следующий год, согласно которым значительно увеличена кратность обработки помещений отделения.