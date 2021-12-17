ЕС согласовал продление экономических санкций против России

Лидеры Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе единогласно выступили за продление экономических санкций против России еще на полгода. Напомним, ограничительные меры был введены в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

"Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить минские соглашения", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Он отметил, что в случае агрессии против Украины Россию ожидают "масштабные последствия и высокая цена", передает Regnum.

Ранее Bloomberg сообщил, что ряд "ведущих стран" Евросоюза выступает против введения санкций в отношении России из-за якобы готовящегося нападения на Украину.

Также агентство писало, что среди санкций, которые рассматривают США и Евросоюз, — меры против крупнейших российских банков и РФПИ. В частности, речь может идти об ограничении на конвертацию рублей в другие валюты.