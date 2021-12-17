В Орловской области нашли детские останки

На месте строительных работ в городе Болхове Орловской области найдены детские останки.

Находка сделана рядом с местом, где в годы Великой Отечественной войны располагался устроенный гитлеровскими оккупантами лагерь для советских военнопленных. Информация передана в Следственный комитет. На фотографиях с места видны останки как минимум трех человек.

В период оккупации на территории Орловской области действовали десятки тюрем и концлагерей. В Болхове фашисты устроили лагерь военнопленных в здании школы имени Карла Маркса. Истощенные от голода красноармейцы работали на строительстве немецких оборонительных сооружений по 10-14 часов в сутки. Когда пленных конвоировали через город на работу, их зверски избивали прикладами и палками. От пыток, истязаний и голода, а также расстрелов в концлагере погибли 500 военнопленных, трупы которых гитлеровцы вывозили за город и сбрасывали в ров.