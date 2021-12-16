В Челябинске изымают садовые участки для строительства дороги

В Челябинске изымут земельные участки в СНТ "Любитель-3" для строительства дороги. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии, Как передает корреспондент Накануне.RU.

"Изъять для муниципальных нужд – строительства автомобильной дороги ул. Молдавской от пр. Победы до ул. 250-летия Челябинска у собственника земельный участок площадью 165 кв. м, подлежащий образованию из земельного участка площадью 1620 кв. м.", - говорится в документе.

В частности, планируется изъять земельные участки № 410, 413, 430 в СНТ. На этом месте планируется строительство дороги по улице Молдавской от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска.