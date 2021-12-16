ТюмГУ в суде обжалует запрет на снос здания уездного училища

В Тюмени продолжаются баталии вокруг сноса здания уездного училища, на месте которого должен появиться новый корпус ТюмГУ. В частности, идёт обжалование запрета на снос здания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Университет в суде заявляет, что они приостановили работы, а сами копают и здание снесли. Но при этом они ещё раз пытаются обжаловать запрет на снос. В Центральном райсуде Тюмени рассмотрение моего иска остановлено до результатов рассмотрения другого дела, потому что ТюмГУ с апреля в суде – у них идёт процесс о смене адреса Володарского, 6 – в части документов там адрес Семакова, 10", - рассказал Накануне.RU активист Дмитрий Велижанин, который боролся со сносом здания.

Напомним, 24 августа Велижанин обратился в суд с иском о запрете сноса здания. Общественник пытался доказать, что оно являлось памятником архитектуры. Одно из требований иска - запрет на снос до окончания разбирательства. Однако здание начали сносить 29 августа и за неделю оно уже было уничтожено. 16 сентября обжаловать снос строения уже не было смысла.

30 августа этого же года суд вынес определение о запрете сноса здания. 15 сентября поступила частная жалоба от ответчика ТюмГУ. 17 сентября Центральный райсуд оставил жалобу без движения, что означает, что материал не отправили в областной суд для рассмотрения. Судебные разбирательства пока отложены. Сейчас Велижанин будет доказывать в суде, что снесенный корпус ТюмГУ обладал историко-культурной ценностью для областной столицы, и требовать восстановления.

Ранее стало известно, что найден подрядчик, который возведёт корпус Тюменского госуниверситета за 3,6 млрд руб. Речь идёт о строительстве главного учебно-лабораторного корпуса ТмГУ. Он расположится по адресу Республики, 9.