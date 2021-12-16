16 Декабря 2021
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Для формирования коллективного иммунитета в УрФО надо привить ещё 1,2 млн жителей

Уральский полпред Владимир Якушев во время пресс-конференции сказал, сколько ещё жителей УрФО надо привить для формирования коллективного иммунитета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Названного ранее показателя в 80% от коллективного иммунитета мы не достигли. Необходимо в УрФО привить ещё 1,2 млн жителей", - сказал Якушев.

Также он отметил, что система здравоохранения регионов УрФО гибко переводит "плановые" койки в "коронавирусные" и обратно, необходимый опыт работы есть.

Теги: Владимир Якушев, коллективный иммунитет



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