Курировать переход на "зелёную энергетику" будет Правительство РФ

Правительство РФ выпустило программу о "зелёной энергетике". Об этом на пресс-конференции рассказал уральский полпред Владимир Якушев, отвечая на вопрос, станет ли проблемой переход на "зелёную энергетику", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Надо снизить градус и не огонизировать. У всех есть разные программы. Пока мы видим, что углеводороды – основной источник энергии в ближайшее время. Готовиться к этому надо. Правительство РФ приняло программу. Давайте будем постепенно двигаться", - сказал Якушев.

Нужно подходить к вопросу "более спокойно", считает полпред.