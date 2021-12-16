Несмотря на 94% вакцинированных. В Южной Корее рекордная заболеваемость и смертность от ковида

В Южной Корее, где от ковида вакцинировано 94% взрослого населения, небывалый взрыв заболеваемости. Такого не было ни в прошлом году, ни в течение этого года. Суточное число случаев достигло 7 тыс., в то время как в прошлом году были десятки, а в течение этого - сотни.

Южная Корея долгое время приводилась в пример образцовой борьбой с ковидом и быстрой вакцинацией. Считалось, что эта дисциплинированность помогла Корее избежать того, что пережили многие страны.

Первые тревожные признаки появились еще зимой, когда началась прививочная кампания. Вспышка быстро прошла, но и весной, и летом случаев ковида стало больше, чем было год назад. Однако пока смертей было довольно мало - несколько в день, - на это не обращали внимания. Летом заболеваемость существенно выросла, но на статистике ковидной смертности это не отражалось. А вот в ноябре начался взрывной рост, который продолжается до сих пор. Количество ковидных смертей уже превысило 60 ежедневно, то есть выросло примерно в 20 раз.

В этих условиях власти решили ужесточить ослабленные с 1 ноября ограничения. Согласно новым правилам, собрания ограничены не более чем четырьмя людьми, если они полностью вакцинированы. Невакцинированные поражены в правах, но их крайне мало. Вход в общественные заведения будет осуществляться исключительно по вакцинным пропускам. Работа учреждений и заведений сокращена.

Сообщается, что в корейских больницах творится хаос, а медики перегружены и сетуют на нехватку персонала. Около 87% коек в реанимациях Сеула заняты, в стране - 81%. Всего в стране около тысячи тяжелых случаев ковида.

"Наш потенциал медицинского реагирования быстро исчерпывается, поскольку третий день подряд более 7 тыс. новых случаев заболевания. Мы прилагаем все усилия для преодоления острого кризиса, расширяя наш медицинский потенциал и проводя кампанию вакцинации, но нам нужно время", - заявил премьер-министр Ким Бу Гюм, который издал новый приказ для крупных больниц за пределами Большого Сеула подготовить еще 1700 коек в реанимации.

По его словам, основная ставка будет сделана на разобщение людей. Также еще больше сократится интервал между вакцинациями - до трех месяцев. Фактически страна переводится в режим "жить на уколах".

Характерно, что крупные СМИ не упоминают о том факте, что в Южной Корее вакцинировано 94% взрослых. При этом в стране после ковид-вакцинации скончались уже тысяча человек. От ковида за тот же срок умерли менее 4 тыс.