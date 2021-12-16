16 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд на Южном Урале смягчил приговор женщине, осужденной за ДТП, в котором погиб ребенок

Челябинский областной суд изменил приговор в отношении 29-летней жительницы региона, осужденной к 6 годам в колонии общего режима за ДТП, в котором по ее вине погиб малолетний ребенок.

3 октября прошлого года женщина, у которой не было водительских прав, села за руль ВАЗ 21102 в состоянии алкогольного опьянения. Она ехала с превышением допустимой скорости и наехала на мопед, который стоял на проезжей части. В результате ДТП 10-летний пассажир мопеда погиб. После ДТП женщина скрылась с места происшествия.

"Суд апелляционной инстанции снизил срок основного наказания в виде лишения свободы до 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также изменен срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами до 2 лет 7 месяцев", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Адвокат осужденной просил применить отсрочку исполнения приговора, поскольку у женщины есть несовершеннолетние дети и она была беременна на момент вынесения судебного акта.

Теги: ДТП, ребенок, суд, приговор,



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