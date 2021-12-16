СК начал проверку после смерти трех человек при пожаре в пятиэтажке на Южном Урале

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти на пожаре в пятиэтажке двух мужчин и женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, пожар произошел сегодня ночью в квартире на первом этаже в поселке Старокамышинск. В результате пожара три человека погибли, один травмирован.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при распитии спиртного.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.