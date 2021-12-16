16 Декабря 2021
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Происшествия Курганская область Тюменская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени наказан водитель, по вине которого на трассе погибли двое

Калининский районный суд Тюмени наказал 34-летнего водителя из села Шорохово за смертельную аварию, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 14 июля селянин на автомобиле "Chevrolet Aveo", принадлежащим его невесте, приехал в Тюмень, чтобы потаксовать, и работал всю ночь. Около 10.00 15 июля он прибыл на съёмную квартиру в Тюмени и, поспав один час, начал выпивать.

Примерно в 16.00 водитель поехал в село в Шорохово, но по дороге решил вернуться обратно в Тюмень. В 17.00 на подъезде к городу на 192 км трассы Р-254 автомобиль выехал на "встречку" и столкнулся с "Volkswagen Passat", в котором ехали жители Курганской области. Брат водителя иномарки скончался на месте, супруга – в автомобиле "Скорой помощи" по дороге в больницу. Водитель "Chevrolet" объяснял потом, что заснул за рулём.

Суд наказал водителя девятью годами колонии общего режима. Приговор в силу не вступил.

Теги: Водиель, сон, машина



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