16 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Андрей Пязок (2017) | Фото: cheltv.ru

В Челябинске суд рассмотрит апелляцию на приговор учредителю компании "Речелстрой"

Челябинский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор в отношении учредителя ООО "Речелстрой" Андрея Пязока и бывшего генерального директора компании Сергея Вегельмана. Заседание по делу назначено на 10 января. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в июле 2021 года Пязок и Вегельман были признаны виновными в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве. Суд приговорил Пязока к 2 годам в колонии-поселении, а Вегельмана к 1,5 годам в колонии-поселении.

Обвиняемые в 2014-2017 гг. направили более 617 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. В связи с этим они не смогли достроить дома в микрорайоне "Чурилово Lake City" и передать квартиры дольщикам. Потерпевшими по делу признаны более 1,5 тыс. человек.

В ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб на сумму более 197 млн рублей.

Пязок был задержан 12 декабря 2017 года, через месяц после того, как дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления.

В ноябре 2019 года дольщики рассказали в суде, почему приняли решение стать участниками долевого строительства. По словам дольщиков, их привлекла масштабная реклама микрорайона "Чурилово Lake City", а владельцем "Речелстрой" являлся депутат от "Единой России", поэтому они доверились компании.

Теги: Речелстрой, дольщики, Чурилово, Андрей Пязок, уголовное дело, СК,



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