Илийский митрополит Герман назвал умерших от коронавируса самоубийцами

89-летний Илийский (Греция) митрополит Герман в своем письме-проповеди назвал реакционизм людей по поводу вакцинации "эгоизмом и непослушанием".

Он напомнил, что история христианской церкви полна разногласий по этой же причине – "эгоизм и непослушание христианского народа, духовенства и мирян, постоянным представителям церкви - епископам, архиепископам, патриархам, поместным и вселенским соборам". Он считает, что "непослушание" выражается и в противлении вакцинации, ношению масок и другим мерам, одобренным ВОЗ в борьбе с COVID-19.

"Реальность такова, что только в Греции от коронавируса погибли более 18 000 человек, а сколько умерли из-за вакцинации? 2, 3, 5? И пусть они не говорят нам, что СМИ не пишут правду. Потому что реакционеры в вакцинации раскрыли бы ее и не оставили бы ложных отговорок, подобных тем, о которых они сами пишут", - цитирует письмо митрополита РИА Новости.

По словам митрополита, духовенство, выступающее против прививок, не является хорошим и по-настоящему набожным, но лишь притворяется благочестивым.

"Наконец, я вижу другую категорию диссидентов. Это партийные деятели, которые не прививаются, чтобы мир восстал против правителей", - считает сановник.

"Однако я считаю духовенство и мирян, умерших от коронавируса, самоубийцами и даже не хожу на их похороны", - заявил митрополит Герман.

Герман является одним из самых активных сторонников признания раскольничьей церкви на Украине – так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) во главе с Епифанием Думенко.