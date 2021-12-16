16 Декабря 2021
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Общество В России
телевизор, человек у телевизора, смотрит, телезритель (2011) | Фото:california.inetgiant.com

Детский психолог заявил, что режим пандемии ударил по обществу сильнее 90-х

Режим борьбы с ковидом и принимаемые под этим предлогом меры ударили по обществу сильнее, чем потрясения 90-х. Об этом заявил детский психолог Александр Калинин на круглом столе "Социальные последствия ограничительных мер в борьбе с COVID-19 в России - оценки и реальность", который прошел в Ростове-на-Дону.

По его мнению, сегодня гораздо бóльшую роль играет пропаганда, которая потоком льется на людей, а у тех нет возможностей разобраться, где правда. В результате многие ломаются.

"Много раз заявлялось, что психологическая война всегда страшнее, чем обычная. Если обычная война - это просто уничтожение, то психологическая война - это разделение людей. При этом ты даже не знаешь, кто твой враг или кто сейчас на чьей стороне", - отметил Калилин.

Психолог призвал объединяться и выстраивать систему защиты для себя и своих детей, иначе их просто можно потерять, пишет "Красная весна".

Сравнение с 90-ми отнюдь не является натяжкой. С вероятностью почти 100% по итогам 2021 года "естественная" убыль населения России превысит 1 млн человек. Такого не было даже в 90-х. Но если тогда еще был большой "демографический запас" в виде подрастающего поколения 80-х и миллионов русских в других республиках, то сегодня второй фактор сильно ослаб, а первый полностью исчез. Поэтому возможно, что катастрофическое вымирание будет еще больше ускоряться. Не исключено, что непрекращающиеся меры борьбы с ковидом играют в этом процессе не последнюю роль.

Теги: ковид, пропаганда, общество



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