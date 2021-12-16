Тюменским школьникам рекомендовано продлить каникулы до 12 января

В Тюменской области школьники уйдут на каникулы с 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года. Соответствующие даты рекомендовал областной департамент образования и науки, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

Однако в информационном центре уточнили, что каждая образовательная организация формирует график каникул самостоятельно.

Отметим, что московские школы уходят на каникулы на три дня раньше положенного срока – с 27 декабря и продлятся до 9 января включительно "из-за непростой эпидемиологической обстановки". Решение принято на основе рекомендательного письма департамента образования.