Омикрон-штамм "удваивается" каждые два-три дня, – спецпосланник ВОЗ

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 доктор Дэвид Набарро считает темпы распространения омикрон-штамма коронавируса "беспрецедентными". "Я никогда не беспокоился о COVID-19 больше, чем сегодня", - признался чиновник в интервью Sky News. По его словам, темпы распространения "омикрона" представляют серьезную проблему не только для Великобритании, но и для всей Европы и всего мира.

Накануне Великобритания объявила о самом высоком уровне ежедневной заболеваемости коронавирусом с начала пандемии – 78,6 тыс. человек сдали положительный анализ на коронавирус за 24 часа.

По словам Набарро, "омикрон" распространяется "сверхбыстро", этот штамм удваивается каждые два-три дня. "Это означает, что "омикрона" стане в восемь раз больше всего за одну неделю. В 40 раз больше за две недели. За три недели – в 300-400 раз больше. Всего за четыре недели количество заразившихся вырастет в тысячу раз", - отметил эксперт.

Спецпосланник ВОЗ с сожалением отметил, что нагрузка на и без того перегруженные системы здравоохранения во всем мире в ближайшее время вырастет, новый штамм добавит стресса.

"Если нам очень повезет, то мы не получим высокие показатели смертности, но нагрузка на системы здравоохранения все равно будет очень высокой", - отметил Набарро.