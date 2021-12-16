Национальный архив США опубликовал 1500 секретных документов, связанных с убийством Кеннеди

Национальный архив США опубликовал около 1,5 тыс. документов, связанных с правительственным расследованием убийства Джона Ф. Кеннеди в 1963 году. Раскрыто содержание секретных телеграмм, служебных записок и других документов. В следующем году, согласно законодательству, будет опубликована еще одна часть материалов.

У исследователей не было оснований предполагать, что рассекречивание этих документов может кардинально поменять что-то в официальной версии, согласно которой Кеннеди убил Ли Харви Освальд. Тем не менее, скептики с нетерпением ожидали публикации материалов. Даже спустя десятилетия тема заговора вокруг убийства президента США не утихает.

В рассекреченных документах много свидетельств того, что Освальд не раз посещал советское и кубинское посольства в Мехико. Так, в одной из телеграмм ЦРУ описывается, как Освальд звонил в советское посольство, чтобы попросить визу для посещения Советского Союза. Он также посетил кубинское посольство, вероятно, будучи заинтересованным в туристической визе. Это позволило бы ему уехать на Кубу и там дожидаться выдачи советской визы. Правда, 3 октября, за полтора месяца до убийства Кеннеди, он уехал обратно в США. Впрочем, все эти факты были известны и ранее.

Интересно, что в одном из документов ЦРУ, помеченном грифом "совершенно секретно", прослеживаются планы правительства США по покушению на Фиделя Кастро.

Также из рассекреченных документов становится известно, что ФБР усиленно следило за лидерами мафии, которые часто упоминаются в теориях об убийстве Кеннеди как возможные заказчики.

Интересно, что публикации засекреченных документов в 2017 году пытался препятствовать тогдашний президент США Дональд Трамп, он ссылался на "потенциально необратимый ущерб", чем, естественно, только подогрел интерес. Впрочем, протесты Трампа не помешали архиву – в соответствии с законом – рассекретить около 2,8 тыс. документов. Ничего нового, меняющего официальную версию, в них тоже не было. Президент Байден публикации материалов не препятствовал.

Комиссия Уоррена в 1964 году пришла к выводу, что Ли Харви Освальд был единственным преступником. Повторное расследование Конгресса в 1979 году не нашло доказательств, подтверждающих теорию о причастности к убийству ЦРУ.