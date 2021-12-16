17 Декабря 2021
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Образование Тюменская область
(2021) | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область презентовала Информационный образовательный центр

Делегация из Удмуртской республики посетила Тюменский информационный образовательный центр, с целью познакомиться с программами дополнительного образования в сфере цифровых технологий и перенять опыт организации учебного процесса.

Делегацию представляли сотрудники автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика Удмуртской Республики", на базе которой планируется открыть учебный центр ИТ- обучения. В ходе встречи с тюменскими коллегами из ГАУ ДО ТО "РИО-Центр", участники обсудили порядок организации учебного процесса, образовательные программы, а также порядок взаимодействия с профильными компаниями: вузами и ИТ-компаниями.

Также для гостей провели экскурсию по ИТ-лабораториям, открытых на территории Тюменского технопарка: класс 1С, класс "GameDev станция", Школа юных нейроинженеров, класс по обучению старшего поколения основам компьютерной грамотности.

Региональный информационный образовательный центр "РИО-Центр" ведет свою деятельность с 2010 года как подведомственное учреждение департамента информатизации Тюменской области. На базе центра открыто множество программ дополнительного образования в сфере цифровых технологий: программа "Расширяя горизонты" по обучению основам использования цифровых технологий и компьютерной грамотности, многоступенчатое ИТ-образование, которое включает в себя более 50 профильных классов по робототехнике и программированию "АйТиЛаб" и "РобоЛаб", открытых во всех муниципалитетах области, проектную лабораторию, профильные классы по системному администрированию, программированию, нейротехнологиям, разработке игр. Все программы реализуются в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики".

Теги: it-образование, информационный центр



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