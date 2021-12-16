Моор поблагодарил думу за эффективное взаимодействие

Конструктивные взаимоотношения между правительством Тюменской области и областной думой – важное достояние всего региона, их нужно беречь. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами в перерыве последнего в 2021 году заседания регионального законодательного собрания.

"Уходящий год был сложным, интересным и насыщенным важными событиями. Прошли выборы депутатов Государственной думы России и Тюменской областной думы. Наши земляки выразили свою волю. В результате в региональном парламенте сохранилась многолетняя традиция конструктивной работы с областным правительством, основанная на взаимном уважении, доверии и профессионализме", – подчеркнул губернатор.

В качестве примера Александр Моор привел совместную работу регионального правительства и нового состава облдумы над бюджетом Тюменской области на 2022 год. "Обсуждение бюджета, как всегда, прошло очень профессионально и плодотворно. В итоге мы смогли сохранить в главном финансовом документе региона все наши приоритеты, главные из которых – комфортная жизнь земляков и развитие экономики", – отметил он.

В 2021 году Тюменская областная дума приняла 106 законов, сообщил спикер регионального законодательного собрания Сергей Корепанов. Депутаты рассмотрели свыше 7 тысяч писем и обращений избирателей.

Губернатор Тюменской области поблагодарил депутатов от всех политических партий за плодотворную работу и выразил уверенность в том, что в 2022 году наш регион продолжит свое поступательное социально-экономическое развитие.