Оперштаб Югры продлил covid-ограничения до конца января

16 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2021) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Оперштаб Югры продлил covid-ограничения до конца января

На территории ХМАО-Югры продлены коронавирусные ограничения до 31 января следующего года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Напомним, что таким образом до конца первого в году месяца будет приостановлена деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории ТЦ, развлекательных и досуговых заведений и кальянных. Запрет также продлен на зрелищно-развлекательные мероприятия, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня.

При этом детям до 14 лет разрешено посещать ТЦ, но только в сопровождении родителей. При заселении в гостиницы, иностранцы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия на территорию РФ.

Помимо этого, из-за нового штамма "омикрон" окружные власти утвердили план действий, согласно которому в отношении прямых рейсов из зарубежных стран будет усилен санитарно-карантинный контроль. Помимо этого в ближайшее время планируется развернуть дополнительные ПЦР-лаборатории в удаленных поселениях, создать резерв медоборудования и обеспечить готовность 130 боксов инфекционных госпиталей. Об этом сообщается в постановлении губернатора Натальи Комаровой.

В боксы будут помещать граждан, прибывших из стран, с признаками респираторной инфекции. Госпитализация будет проводиться в день получения положительного теста на коронавирус. Резерв медицинского оборудования, а именно функциональные кровати, составит 500 единиц, кислородные концентраторы - не менее 200 единиц. Помимо этого до 29 декабря в Березовском, Кондинском и Октябрьском будут развернуты дополнительно четыре мини-лаборатории, а в Березово и Лангепасе до 31 марта следующего года - две стационарных ПЦР-лаборатории.

Усилен контроль будет и на прямых рейсах (Китай) и стыковочных, которые транспортирую пассажиров из зарубежных стран за счет проведения двукратной дистанционной термометрии.

Теги: ограничения, оперштаб, омикрон, штамм, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8334

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети