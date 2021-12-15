Тюменский бар привлекли к ответственности за новогодний корпоратив блогеров в безмасочном режиме

В отношении ООО "Бар сервис", осуществляющего деятельность в баре Bullwar bar в Тюмени возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение covid-ограничений (ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса РФ). Об этом Накануне.RU сообщили в местном оперативном штабе.

Дело было возбуждено после новогоднего корпоратива 11 декабря, который отмечали блогеры и где присутствовало около 1 тыс. гостей. По сообщению Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, многие из присутствующих, в том числе и работники бара, были без масок. При этом в регионе действуют ограничения, запрещающие работу кафе и ресторанов в ночное время и проведение массовых мероприятий.

Судить о правомерности действий будут в суде. Напомним, что за подобные нарушения для юридического лица предусмотрено наказание в виде штрафа размером от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.