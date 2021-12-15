Активисты отнесли президенту свыше 380 тысяч подписей против QR-кода

Граждане из разных уголков России собрали свыше 380 тыс. подписей под петицией против введения QR-кодов. Об этом сообщает Telegram-канал "Иммунный ответ". Все подписи активисты передали в приемную администрации президента.

Ссылку на петицию публиковала в своих соцсетях лоббист и пропагандист Александра Машкова-Благих.

"Если ЕДРО будет голосовать за куары, то мы все, каждый и лично никогда ни в чем не поддержим эту партии. И будем писать массовые жалобы Президенту, что партия участвует в сегрегации и подрывает основы государства и рейтинг Президента!", - заявила лоббист.

Она также сообщила, что все желающие могут отправить текст петиции с информацией о количестве голосов всем фракциям Госдумы и главам партий.

Напомним, что вопрос об ограничениях в стране будет обсуждаться завтра на заседании Госдумы. Проект о Qr-кодах в транспорте дальнего следования уже был снят с повестки. Среди послаблений также можно ожидать выдачи заветного кода гражданам, переболевшим неофициально и имеющим высокий уровень антител.