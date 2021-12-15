15 Декабря 2021
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Экономика В России
Мусорный полигон (2021) | Фото: Накануне.RU

Стоимость ликвидации одного гектара свалки в России доходит до 230 миллионов рублей

В Минприроды России назвали стоимость ликвидации одного гектара свалки. По словам главы ведомства Александра Козлова, сейчас увеличивается стоимость таких работ. В среднем стоимость ликвидации составляет 25 млн руб. за гектар, в зависимости от города цена может составлять от 2 млн до 43 млн руб. "Но после прохождения экспертиз цена часто увеличивается, разбег составляет от 27 млн до 230 млн руб. за гектар", - пожаловался Козлов на совещании у Путина. Он предложил привлечь к вопросу ценообразования ФАС и прокуратуру.

Впрочем, вопросы есть и к самому министерству, которое упорно перекладывает ответственность на губернаторов. Президент заметил, что у 104 свалок, "приговоренных" к ликвидации, нет проектной документации по предстоящим работам. Министерство должно проконтролировать каждую из них – это не так много. Козлов все равно продолжил винить регионы: большинство из них только в этом году начали готовить документы, более 60 проектов еще даже не дошли до экспертизы.

Теги: свалки, ликвидация, минприроды, владимир путин, александр козлов



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