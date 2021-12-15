По факту образования незаконной свалки в Невском районе возбуждена доследственная проверка

15 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Санкт-Петербург
свалка, мусор, лп (2021) | Фото: соцсети/скрин

По факту образования незаконной свалки в Невском районе возбуждена доследственная проверка

Жалоба на несанкционированную свалку поступила в органы правопорядка от жительницы Невского района.

Жительница Невского района София Борисова направила в прокуратуру, ГУ МВД и профильные комитеты Смольного жалобу на образовавшуюся недалеко от набережной Обводного канала свалку ТБО и другого мусора.

Свалка находится по адресу Глоухоозерское шоссе, 1А. Ранее она находилась на закрытой территории, но как указала София Георгиевна в своей жалобе, в результате повреждений забора мусор вывалился на улицу.

свалка, мусор, лп(2021)|Фото: соцсети/скрин

Несмотря на то, что район расположения этой свалки не жилой, мимо нее ежедневно проезжают и проходят жители города. Ее нахождение в этом месте не только нарушает федеральное и региональное законодательство, но и представляет серьезную опасность для здоровья людей.

На фоне такого бардака вызывают удивление постоянные заявления администрации о том, как много делается для благоустройства города. Пока пиарщики Смольного и губернатора Александра Беглова тиражируют в СМИ хвалебные статьи о том сколько всего сделано, у жителей Петербурга текут крыши, в городе прорывает трубы, дороги превращаются то в каток, то в бескрайние грязные реки, а виды города испорчены незаконными свалками.

Жалоба была направлена в прокуратуру, ГУ МВД, в Росприроднадзор и в профильный комитет. По факту жалобы ГУ МВД была возбуждена доследственная проверка.

Теги: свалка, мусор, незаконная свалка, доследственная проверка, тбо, смольный, беглов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8315

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


В наличии и под заказ конвектор обогреватель , спешите купить.