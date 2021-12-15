По факту образования незаконной свалки в Невском районе возбуждена доследственная проверка

Жалоба на несанкционированную свалку поступила в органы правопорядка от жительницы Невского района.

Жительница Невского района София Борисова направила в прокуратуру, ГУ МВД и профильные комитеты Смольного жалобу на образовавшуюся недалеко от набережной Обводного канала свалку ТБО и другого мусора.

Свалка находится по адресу Глоухоозерское шоссе, 1А. Ранее она находилась на закрытой территории, но как указала София Георгиевна в своей жалобе, в результате повреждений забора мусор вывалился на улицу.

Несмотря на то, что район расположения этой свалки не жилой, мимо нее ежедневно проезжают и проходят жители города. Ее нахождение в этом месте не только нарушает федеральное и региональное законодательство, но и представляет серьезную опасность для здоровья людей.

На фоне такого бардака вызывают удивление постоянные заявления администрации о том, как много делается для благоустройства города. Пока пиарщики Смольного и губернатора Александра Беглова тиражируют в СМИ хвалебные статьи о том сколько всего сделано, у жителей Петербурга текут крыши, в городе прорывает трубы, дороги превращаются то в каток, то в бескрайние грязные реки, а виды города испорчены незаконными свалками.

Жалоба была направлена в прокуратуру, ГУ МВД, в Росприроднадзор и в профильный комитет. По факту жалобы ГУ МВД была возбуждена доследственная проверка.