15 Декабря 2021
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Белая башня, Екатеринбург (2015) | Фото: calvertjournal.com

Белая Башня в Екатеринбурге может стать аналогом Ельцин Центра

Строение в Орджоникидзевском районе, известное жителям Екатеринбурга как Белая Башня, может разместить в себе не только музей, но и множество других самых разнообразных площадок. Об этом заявила архитектор Полина Иванова, поставив в пример такого мультикомплекса Ельцин Центр, передает корреспондент Накануне.RU. Она также является директором общественной организации, которая уже девять лет занимается апгрейдом данного объекта культурного наследия.

"В этой башне будет некое пространство, которое будет репрезентировать башню, делать так, чтобы туда попадали люди. Уже прошло то время, когда мы могли сказать, что в этой башни будет музей и все такие "а, ну ладно". Вы можете посмотреть, что мы сейчас находимся в Ельцин Центре и здесь есть два ресторана, музей, картинная галерея, куча магазинов. Сейчас время, когда все площадки многофункциональны - мультиформатные. Нам не важно, что будет в башне, там будет то, что будет привлекать туда людей. Если это должен быть музей - это будет выставочный центр, если это будет интернет-площадка - это будет она", - рассказала Иванова, отвечая на вопрос участников конференции.

По ее словам, первым делом объект нужно было исследовать, чтобы понимать примерные объем работ, их стоимость и применение зданию. Белую Башню "законсервировали" и начали работы. Изначально предполагалось, что реставрация потребует от 6 до 60 млн рублей. Недавно команда экспертов получила деньги на дальнейшие исследования и создание проекта. После его утверждения можно будет смело воплощать задуманное в жизнь.

Полина Иванова также заметила, что из-за независимости от инвестора, они могли проводить работы неспешно и качественно. На данный момент объект является культурной площадкой.

Теги: Белая Башня, реставрация, Екатеринбург, Ельцин Центр



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