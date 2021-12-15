Челябинский министр экологии выступил против строительства нового полигона ТКО в Старокамышинске

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев выступил против строительства нового полигона ТКО в поселке Старокамышинск, который хотят возвести в 700 метрах от жилого сектора, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в июле Росприроднадзор исключил полигон ТКО "Южный" в Старокамышинске из государственного реестра объектов размещения отходов. Решение было принято после проверки, в ходе которой бы установлено, что полигон эксплуатируется с отступлением от проектных решений. Это решение подтвердил суд. Эксплуатацией полигона занимается "Комтранссервис".

"В Копейске полигон проиграл два суда. Первый суд они были исключены из государственного реестра объектов размещения отходов, а затем они проиграли суд по мусоросортировочному комплексу. Этого проекта нет в территориальной схеме, мы не имеем право нарушать решение суда", - рассказал министр.

По словам Сергея Лихачева, полигон ТКО находится в 700 метрах от жилых домов и расположен на территории бывшей Красногорской шахты. В результате фильтрат попадает в подземные воды.

"Я полностью поддерживаю решение Росприроднадзора и судебное решение, которые запретили эксплуатировать полигон. Там не все хорошо с документами, много нарушений существует. Росприроднадзор давно занимался этим полигоном", - отметил он.

Министр подчеркнул, что против строительства нового полигона в Старокамышинске.

"Комтранссервис", который эксплуатирует полигон и мусоросортировочный комплекс, решил построить возле него еще одну карту. Наша принципиальная позиция – не надо там ничего строить. Ищите участок, договаривайтесь с Копейским округом, берите в аренду, чтобы там соблюдалась геология, меры защиты от фильтрата, чтобы соблюдались все параметры полигонов. Если эти параметры будут выдержаны, то стройте, мы не против. Мы против строить там (Старокамышинске), потому что большинство жителей данного населенного пункта против строительства данного полигона, и они имеют законные аргументы", - подчеркнул он.