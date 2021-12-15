15 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
озеро Тургояк (2016) | Фото: Накануне.RU

Челябинский министр рассказал о планах по созданию природного парка на Тургояке

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев рассказал о планах по созданию природного парка на территории озера Тургояк, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, природный парк будет иметь несколько зон, в том числе зону особой охраны и зону рекреации. По заказу министерства было проведено комплексное экологическое обследование озера Тургояк.

"Мы не можем снести поселок Тургояк, он там уже почти 150 лет. Мы же не можем людей выселить, это неправильно. Но мы можем изменить режим, который позволяет и использовать озеро, причем цивилизованно, и охранять его. Прежде всего, нас интересует охрана водосборной территории, это очень важно", - подчеркнул министр.

В июне 2021 года губернатор Алексей Текслер провел совещание по вопросу развития Тургояка. Он отметил, что на озеро из года в год растет неконтролируемая антропогенная нагрузка, на протяжении многих лет ведется хаотичная застройка, есть проблемы с инфраструктурой, в том числе с очистными сооружениями, что создает угрозу для экологического состояния озера.

Одним из вариантов решения проблемы, по его словам, станет создание памятника природы регионального значения Тургояк с зонированием территории (заповедная, рекреационная зоны и зона природной среды). Это позволит правильно распределить антропогенную нагрузку на водоем. Губернатор поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка, обосновывающее создание природного парка, и разработать мастер-план территории.

Теги: Тургояк, озеро, Сергей Лихачев,



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