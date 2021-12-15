Акции "Сургутнефтегаза" резко подскочили в цене на волне слухов о допуске к экспортным трубам "Газпрома"

Акции "Сургутнефтегаза" ("СНГ") резко подорожали на Московской бирже на волне слухов о том, что самая богатая нефтяная компания России вслед за "Роснефтью " может получить допуск к экспортным трубам "Газпрома", сообщает telegram-канал Finanz.

Сегодня днем акции подорожали на 9,95% и торгуются по 40,43 рубля за штуку, а ранее поднимались выше 42 рублей, обновив трехнедельный максимум.

С 1 марта доступ к трубопроводам "Газпрома" может получить "Роснефть", планирующая качать до 10 млрд кубометров в год по "Северному потоку-2"

Во вторник министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что некоторое время назад Минэнерго России получило еще одно обращение о доступе к экспорту газа из РФ, однако планируется сначала проработать запрос "Роснефти". Получить доступ могут две компании: "ЛУКОЙЛ" и "Сургутнефтегаз". Рынок сделал ставку на "СНГ".

Впрочем, эксперты не исключают, что рост акций окажется краткосрочным.