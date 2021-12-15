В петербургский суд подали иск об отмене QR-кодов

Городской суд Санкт-Петербурга решит судьбу QR-кодов. Сегодня суд принял к производству коллективный административный иск граждан к правительству города.

Истцы требуют признать недействующим постановление правительства города в части введения QR-кодов. Они считают, что документ противоречит Конституции РФ, а также ряду федеральных законов: ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", ФЗ "О физической культуре и спорте РФ", ФЗ "О персональных данных", ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что подобные иски рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области.