15 Декабря 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин (2018) | Фото: Пресс-служба администрации города

В Пыть-Яхе первый замглавы администрации подозревается в махинациях с землей

В Пыть-Яхе первый замглавы администрации подозревается в превышении должностных полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, в июне 2019 г. подозреваемый передал предпринимателю земельный участок площадью более 40 тыс. кв. м, сильно занизив стоимость земли. Торгов проведено не было. Месяц спустя подозреваемый, исполняя обязанности главы города, издал распоряжение, согласно которому участок, кадастровой стоимостью более 18 млн руб., передан в собственность предпринимателя за 2,7 млн руб., чем бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму свыше 15 млн руб.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что согласно информации, размещенной на сайте мэрии, первым замглавы города является Алексей Золотухин. До переезда в муниципалитет занимал должности советника замгубернатора Югры, а затем – советника первого замгубернатора округа.

Теги: первый замглавы администрации, уголовное дело, земельный участок, махинация, превышение должностных полномочий, Алексей Золотухин



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