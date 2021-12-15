Экс-главу села на Южном Урале заподозрили в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 1,8 млн рублей

В Челябинской области бывший Саккуловского сельского поселения Сосновского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2015 году подозреваемый незаконно выдал гражданам фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у них прав пользования тремя земельными участками на территории сельского поселения. В дальнейшем они зарегистрировали права собственности на земельные участки.

Ущерб составил более 1,8 млн рублей.