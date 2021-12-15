В Тюменской области реализован пилотный проект инвестиционной акселерации для муниципалитетов

В Тюмени сегодня подведут итоги реализации пилотного проекта акселератора для муниципалитетов. Акселератор организован по инициативе советника губернатора Тюменской области Ольги Езикеевой при участии фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Событие проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В пилот входят 4 района и 1 город: Тобольский, Казанский, Сладковский, Ишимский районы и город Ишим. В этих муниципалитетах был сформирован инвестиционный профиль в 2021 году.

Цель акселератора — оживление инвестиционной работы в районах, формирование единой инвестиционной команды, актуализация знаний и навыков по работе с инвесторами, формирование пула инвестиционных экономически эффективных проектов для реализации.

К каждому району прикреплён трекер, который на протяжении 60 дней вёл муниципалитет. Команды районов прорабатывали дорожные карты, определяли проекты, которые вошли в акселерацию, разрабатывали действия администрации.

"Хочется отметить отличную работу районов, чувствуется оживление муниципалитетов и их реальный интерес к работе. Акселератор — это уникальная возможность развиваться с участием и вниманием экспертов, прорабатывать вопросы в ручном режиме, — комментирует новость Ольга Езикеева, — Для 5 муниципалитетов мы подготовили интересные темы для обучения: брендирование территории, привлечение инвестиций, государственное-частное партнёрство".

В модели акселератора было предусмотрено развитие команд: как региональных, так и муниципальных, именно на этом был сделан существенный акцент в 2021 году.