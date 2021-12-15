Фрегат "Маршал Шапошников" произвел пуск новейшей ракеты "Ответ" в Японском море

В Японском море фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" поразил подводную цель ракетой из новейшего противолодочного комплекса «Ответ».

Как сообщили в Минобороны РФ, пуск ракеты был проведен успешно.

Комплекс "Ответ" предназначен для поражения подлодок.

В ведомстве уточнили, что для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

В апреле фрегат "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели. Ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишень.