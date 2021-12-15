В Югре прокуратура потребовала от мэра вернуть незаконно выписанные премии за "важные задания"

В Березовском районе Югры прокуратура взыскала с мэра сельского поселения Светлый премии за выполнение особо важных и сложных заданий, которые чиновник выписывал себе с января 2020 года по апрель 2021, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что оценка деятельности главы поселения и решение вопроса о премировании его за исполнения заданий особой важности и сложности относится к исключительной компетентности Совета депутатов муниципалитета. Однако мэр поощрял себя по собственному усмотрению..

"Проведенной проверкой фактов действительного выполнения им особо важных и сложных заданий не установлено. Прокурор района обратился в суд с иском, в котором потребовал признать самостоятельную выплату премии незаконной и взыскать с главы сельского поселения полученные денежные средства. Суд исковые требования прокурора удовлетворил", - говорится в сообщении.

Решение суда вступило в силу, незаконно полученные денежные средства возвращены в доход муниципалитета.