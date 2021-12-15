Экс-главу "Открытой России"* в Екатеринбурге Верникова отправили в тюрьму США

Максима Верникова - бывшего главу "Открытой России" (*внесена Генпрокуратурой РФ в список нежелательных организаций), направили в тюрьму США за пересечение границы без визы. Об этом в своем Facebook сообщил отец Максима Борис Верников.

Задержание произошло в мексиканском городе Тихуана на границе со Штатами, куда Максим отправлялся для получения политического убежища. По его словам, путешественников без визы обычно держат в приграничной тюрьме 2-3 дня, а потом выпускают, однако мужчине повезло меньше. В придорожной тюрьме его продержали 8 дней, после чего отправили в большую тюрьму в Аризоне.

"Условия в приграничной тюрьме были плохими, но сейчас в большой тюрьме все очень даже неплохо: камера, в которой я живу, – это на самом деле большой зал. Тут очень неплохо кормят, постельное белье теплое и даже работает телевизор. Посмотрел на днях "Один дома 2" полностью на английском языке. Кстати, сцену с Трампом оттуда не вырезали. Вчера играли в баскетбол. Прямо почувствовал себя героем американского фильма. Жаль только, что роба не оранжевая. Со мной в камере преимущественно эмигранты из СНГ. Но есть и несколько человек из Латинской Америки: один чувак из Мексики, двое веселых парней из Ямайки и еще двое пацанов из Колумбии. Скучаю по Екатеринбургу и по всем вам, ребята. Вы классные. Надеюсь, что когда-нибудь мы обязательно встретимся в прекрасной России будущего!" - передает слова сына Верников.

Максим также заявил, что уже активно работает с адвокатом и рассчитывает в лучшем случае оказаться на свободе через 2-3 недели.

Напомним, что Максим Верников стал первым в стране осужденным по ст. 284.1 УК РФ "нежелательная организация" (статья 284.1 УК РФ) и был приговорен к 300 часам обязательных работ в феврале прошлого года. В начале декабря стало известно, что он попросил политического убежища в США, опасаясь уголовного преследования.