Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане

Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане.

В ведомстве отметили, что риск ее распространения в России практически отсутствует, передает РИА Новости.

Мероприятия по санитарной охране позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, сообщили в пресс-службе.

В провинции Джонглей на востоке Южного Судана 89 человек умерли за последние недели от неизвестного заболевания. Этот район недавно сильно пострадал в результате наводнения. Первоначальные образцы, взятые у больных, дали отрицательные результаты на холеру.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Южный Судан рабочую группу для расследования, пишет Regnum.