15 Декабря 2021
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Нижний Тагил, Уралвагонзавод (2020) | Фото: Пресс-служба НПК &quot;Уралвагонзавод&quot;

Снижение выбросов на 4%. Нижний Тагил потерял статус города с высоким уровнем загрязнения воздуха

Правительство РФ исключило Нижний Тагил из списка городов, где превышен уровень загрязнения воздуха. Причиной стало снижение выбросов на 4%, сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что Нижний Тагил получил статус города с высоким уровнем загрязнения в 2020 году и был включен в федеральный проект "Чистый воздух".

"В текущем году мы актуализировали комплексные планы мероприятий по снижению выбросов для девяти городов и довели до соответствующих регионов на выполнение мероприятий по снижению выбросов 9 миллиардов рублей. В результате закуплено 468 единиц экологического общественного транспорта, профинансировано создание газораспределительных сетей с подводом до границ 1 тыс. 840 частных домовладений", - сообщила вице-премьер.

Напомним, что согласно утвержденному проекту, для снижения выбросов в воздух в Нижнем Тагиле потребуется 7,2 млрд рублей. 3,3 млрд из них уйдет на электротранспорт и сети газораспределения, 3,8 млрд - на перевооружение Нижнетагильского меткомбината.

Абрамченко поручила главе региона Евгению Куйвашеву, а также профильным министерствам преобразовать план, "при необходимости снижения объема выбросов к 2024 году не менее чем на 20%", исходя из майского Указа президента. К 2024 году Нижний Тагил планирует снизить объем загрязняющих веществ — на 11,2% или 25,5 тонн,

Теги: Нижний Тагил, высокий уровень загрязнения, президент, Кремль



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