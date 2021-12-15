15 Декабря 2021
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Происшествия За рубежом
С колониальных времён в Гонконге сохранилось левостороннее движение и двухэтажные автобусы (2019) | Фото: Накануне.RU

Более 300 человек оказались запертыми в горящем торговом центре в Гонконге

Более 300 человек оказались в ловушке на крыше небоскреба в Гонконге, где в среду в обеденный час пик вспыхнул серьезный пожар.

По данным South China Morning Post, возгорание произошло в 38-этажном здании Всемирного торгового центра на Глостер-роуд.

Сообщается о минимум трех пострадавших: пожилую женщину госпитализировали с отравлением угарным газом – она была без сознания, двое остальных сами обратились к медикам.

Сейчас пожарные пытаются развернуть лестницы на верхние этажи, где заперты люди. В здании находится и торговый центр, и офисы.

Предположительно, огонь начал распространяться со строительных лесов, покрывающих часть здания. Затем загорелась пожарная лестница, лифты в условиях пожара не работают.

Теги: небоскреб, пожар, лестница, ловушка



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