Более 300 человек оказались запертыми в горящем торговом центре в Гонконге

Более 300 человек оказались в ловушке на крыше небоскреба в Гонконге, где в среду в обеденный час пик вспыхнул серьезный пожар.

По данным South China Morning Post, возгорание произошло в 38-этажном здании Всемирного торгового центра на Глостер-роуд.

Сообщается о минимум трех пострадавших: пожилую женщину госпитализировали с отравлением угарным газом – она была без сознания, двое остальных сами обратились к медикам.

Сейчас пожарные пытаются развернуть лестницы на верхние этажи, где заперты люди. В здании находится и торговый центр, и офисы.

Предположительно, огонь начал распространяться со строительных лесов, покрывающих часть здания. Затем загорелась пожарная лестница, лифты в условиях пожара не работают.