Российский экологический оператор вложится в мусороперерабатывающий завод Игоря Чайки

Российский экологический оператор (РЭО), силами которого реализуется "мусорная реформа", инвестирует 990 млн руб. в комплекс по обработке и утилизации отходов в Туле.

Завод этот входит в группу "Хартия" Игоря Чайки, сына бывшего генпрокурора России. Общая стоимость проекта составляет 3,5 млрд руб., пишет РБК.

По данным издания, проект будет профинансирован государственной компанией через облигационный заем с процентной ставкой 3,75% годовых на срок 10 лет.

Первая очередь завода была запущена в этом году – она построена на деньги самой "Хартии". Пока комплекс обрабатывает и утилизирует только 100 тыс. тонн мусора в год – это меньше четверти от проектной полной мощности (480 тыс. т в год), на которую планируется выйти в 2023 году.